В Росприроднадзоре оценили экопроекты ММКСегодня в 09:54
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Уделив внимание сокращению выбросов в атмосферу.
ММК посетил замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов. Цель визита - проверка исполнения соглашения о сотрудничестве в области экологии.
В состав делегации также вошли начальник департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев и руководитель управления данного ведомства по Челябинской области Виталий Курятников.
Гости осмотрели введенные в строй систему аспирации доменной печи №10 и газоочистные установки двухванного сталеплавильного агрегата. Также ознакомились с реконструкцией системы оборотного водоснабжения, которая завершится в 2018 году. Цель проекта - перейти на максимально замкнутую систему оборотного водоснабжения, до минимума снизив эконагрузку на Магнитогорское водохранилище. Так, объем сброса воды сократится в 11 раз.
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей комбината, постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду является обязательным элементом стратегии ПАО "ММК". В 2017 году инвестиции в природоохранную деятельность составят 3,8 миллиарда рублей. Приоритетное направление - снижение выбросов в атмосферу.
"Магнитогорск – одна из территорий особого внимания Росприроднадзора, так как здесь существенная нагрузка на окружающую среду. Выполнено три серьёзных проекта на сумму более 6 миллиардов рублей со значительным снижением выбросов загрязняющих веществ, – отметил Рамиль Низамов. – Но на этом изменения в производственной цепочке Магнитогорского металлургического комбината не заканчиваются. Есть программа по агломерационному циклу, модернизации коксохимического производства. Росприроднадзор будет держать на особом контроле реализацию этих проектов".
Следует отметить, что соглашение о сотрудничестве в области экологии ММК, Минприроды, Росприроднадзор и Челябинская область заключили в 2016 году. В рамках документа завершилась реконструкция сероулавливающей установки в агломерационном цехе, вошла в строй газоочистная установка в электросталеплавильном цехе, а также построена система аспирации литейного двора доменной печи №10, в августе текущего года состоится запуск аспирационной установки доменной печи №9.
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