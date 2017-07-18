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В Ишиме на капремонт потратят более 500 миллионов рублейСегодня в 15:01

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Чтобы обновить почти 370 домов.

На капремонт 369 домов в Ишиме потратят более полумиллиарда рублей, из них 115 миллионов – из бюджета Тюменской области. Об этом говорилось на совещании городских чиновников с представителями регионального профильного Фонда, подрядных организаций и управляющих компаний. Стороны обсудили программу капремонта многоквартирных домов на 2017-2018 годы.

"По сравнению с другими муниципалитетами области в этот период именно в Ишиме объем капремонта самый глобальный. В прошлом году в Ишиме были выполнены и оплачены работы по 73 многоквартирным домам. Бюджетная поддержка капремонта составила свыше 11 миллионов рублей", - отметила директор оператора по капремонту Светлана Цынская.

Она напомнила подрядчикам о предварительном отборе в областной реестр исполнителей работ. В нем уже числится 93 добросовестные организации. А управляющим компаниям С.Цынская предложила закрепить условия сотрудничества соответствующим соглашением. Вовлечение УК в согласование графика ремонта инженерных сетей, считают авторы инициативы, снизит зависимость начала ремонта от поставки ресурсов. Это сведет к минимуму вынужденные неудобства для собственников жилья и строителей.

На встрече стороны отметили, что первый год реализации программы капремонта в Ишиме был непростым. По его итогам была изменена работа технического заказчика и профильного фонда, оптимизирован документооборот и сокращены сроки оплаты по договорам подряда.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте ЖКХ Тюменской области, правительство региона приняло решение об оценке техсостояния домов, дополнило перечень видов работ, который может финансироваться за счет средств фонда капремонта.

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