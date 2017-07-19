В 9 номинациях.

В АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") состоялся смотр-конкурс "Лучший по профессии", который проводился среди инженерно-технических работников. Мероприятие прошло по 9 номинациям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Участники демонстрировали не только знания теории, но и практические навыки. Жюри оценивало скорость и правильность выполнения задания, а также соблюдение техники безопасности. Максимальное количество баллов – 100.

Игорь Кугаевский, участвовавший в конкурсе впервые, отметил, что на мероприятии были созданы условия как на промысле: арматуры и кусты – полные аналоги настоящих. В рамках конкурса ему нужно было сменить технологический режим на скважине.

"Мы такими вещами занимаемся на работе каждый день, поэтому сложности никакой не было", - поделился он своими впечатлениями.

Также работники Роспана замеряли плотность газового конденсата в ручном режиме.

"Обычно операторам помогают средства электронного измерения, программы вычисления и так далее. Но все может быть, поэтому операторы должны обладать навыками: взять калькулятор, взять таблицы, посчитать массу газового конденсата в ручном режиме", - отмечает начальник отдела реализации НГиГК Роспана Денис Романов.

Гендиректор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов подчеркнул, что традиция проводить конкурс профмастерства давно доказала свою эффективность.

"Я рад, что эта традиция у нас развивается, у нас ежегодно что-то меняется, но всё время в лучшую сторону. Увеличивается количество номинаций, изменяется вид вокруг нас, атмосфера меняется", - сказал он.

Кроме денежного поощрения, призеры конкурса "Лучший по профессии" будут защищать честь Роспана на соревнованиях более высокого порядка. Победители отправятся на финальный этап, который состоится в Краснодаре.