Там "вырастут" 15-этажные жилые дома.

Областной Минстрой изменил зонирование в Завокзальном районе Екатеринбурга: территория завода "Уралпластик", в первоначальном варианте правил землепользования и застройки обозначенная как ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса), теперь стала зоной жилой застройки (Ж-5).



В изначальном варианте правил землепользования и застройки здесь была промышленная зона. Фото: minstroy.midural.ru.

Пломплощадка находится в квадрате улицы Завокзальной, переулков Мельковского и Полимерного и проспекта Космонавтов. Сегодня там расположены старые цеха "Уралпластика", построенные еще в 1940-1950-х годах. Новые технологии туда не поместить, поэтому руководство завода приняло решение перенести действующую площадку в Арамиль.



... а так изхменилась карта зонирвоания района после публичных слушаний. Фото: minstroy.midural.ru.

Застраивать освободившееся пространство жильем будет московская группа компаний "ПИК". На участке в 23 гектара планируется строительство нового жилого квартала, с домами от 15 этажей и выше. Кроме того, планируется строительство объектов соцсферы. Жить на территории квартала будет 6,5 тысячи человек.

Сам проект, правда, пока не утвержден: он с июня находится на согласовании в областном Минстрое. "Как только согласования завершатся, проект будет вынесен на публичные слушания и опубликован на сайте Минстроя Свердловской области", — сообщила "Уралинформбюро" специалист института "УралНИИпроект" Гульнара Родионова.

Просьба представителей ГК "ПИК" предоставить эту площадку под строительство жилья прозвучала в июне на публичных слушаниях, посвященных новым правилам землепользования и застройки Екатеринбурга.

Параллельно на слушаниях был поднят вопрос о редевелопменте еще одной промзоны: бывшей территории железной дороги в районе улиц Шефской и Фронтовых бригад. Перевести этот участок из категории производственно-коммунальных объектов в категорию многоэтажной жилой застройки тогда предложил представитель предприятия "Желдорреммаш", в состав которого входит электровозоремонтный завод. Судя по всему, эта просьба удовлетворена: на карте градостроительного зонирования в новых правилах землепользования и застройки эта зона также обозначена как Ж-5.

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