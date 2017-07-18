Марийский НПЗ будет самостоятельно готовить проектную документациюСегодня в 16:06
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Для развития производства.
Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") теперь сам может готовить проектную документацию для реализации программы интенсивного развития производства.
Это было подтверждено в ходе аудита: на одном из крупнейших предприятий Республики Марий Эл проверили материально-техническую базу и квалификацию персонала.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, соответствие НПЗ требованиям Федерального законодательства в области регулирования градостроительной деятельности подтверждает соответствующее свидетельство. Документ предоставила саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков". Он позволяет проводить практически все виды работ в области подготовки проектной документации – в том числе архитектурных, конструктивных и технологических решений.
"Осуществление ряда работ собственными силами позволит предприятию минимизировать затраты на модернизацию производства. Кроме того, завод сможет существенно уменьшить сроки за счет исключения проведения тендерных процедур со сторонними организациями", - отметил гендиректор Марийского НПЗ Андрей Сербский.
Стоит отметь, что в октябре 2016 года предприятие получило Свидетельство о допуске к 28 видам строительных и 32 ремонтных работ на особо опасных и технически сложных объектах. Среди них - устройство наружных сетей теплоснабжения и объектов нефтяной и газовой промышленности, монтаж и пусконаладка установок в том числе.
Кроме того, в рамках программы модернизации завода планируется строительство и ввод в эксплуатацию новых технологических установок. Это позволит довести довести объем переработки нефти до 8 миллионов тонн в год, а глубину переработки - до 97-98%. Увеличение мощностей значительно расширит ассортимент выпускаемых нефтепродуктов и видов топлива, качество которых будет соответствовать стандарту Евро-5.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
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