Новая схема расчета прожиточного минимума добавит свердловчанам денегСегодня в 17:03
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В 2017 году.
Новая модель расчета уровня прожиточного минимума принесет жителям Свердловской области дополнительные деньги в 2017 году. 18 июля соответствующие изменения были одобрены депутатами регионального Законодательного собрания, передает "Уралинформбюро".
Согласно новшеству, теперь величина прожиточного минимума должна определяться не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Определение четких временных рамок особенно важно, поскольку от величины прожиточного минимума напрямую зависит размер пенсий и социальных выплат.
"Обращаю ваше внимание, что жители области не пострадают, а в 2017 году даже выиграют, так как уровень прожиточного минимума на 3 квартал, который будет применяться до конца 2017 года выше, нежели установленный на 4 квартал", - пояснил коллегам зампред соцкомитета свердловского ЗакСо Евгений Зяблицев.
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