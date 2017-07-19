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На предприятии Группы СВЭЛ высадился детский десантСегодня в 09:09

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Чтобы попасть на экскурсию.

Группа СВЭЛ показала воспитанникам детского реабилитационного центра Нижней Салды завод "СВЭЛ – Силовые трансформаторы". Организатором экскурсии стало ООО "Титановая долина", которое занимается поддержкой соцучреждения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы СВЭЛ, профориентационные туры на предприятия Свердловской области для воспитанников центра проводятся постоянно. Впрочем, как и для школьников, а также студентов университетов и колледжей.

"Мы стараемся ежемесячно вывозить детей на экскурсии в Екатеринбург, выбирая крупные известные производства, которые с удовольствием и гордостью проводят у себя экскурсии и рассказывают о внутренней жизни предприятий. В июне мы с ребятами посетили "СВЭЛ - силовые трансформаторы" - один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования. В ходе экскурсии ребята познакомились с внутренними порядками предприятия, узнали про свойства и возможности электрического тока, примерили на себя настоящую спецодежду и каски сотрудников. Такие экскурсии – это отличная возможность показать детям, сколько перспектив открывается перед ними после окончания школы, колледжа, техникума, университета, как и где можно развиваться профессионально, строить свою карьеру" – отметила ведущий менеджер по персоналу ООО "Титановая долина" Анна Наумова.

Компания озадачена подготовкой потенциальных кадров для своих предприятий. Кроме того, экскурсии повышают популярность как энергетической отрасли, так и рабочих специальностей.

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