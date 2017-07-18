С применением иностранных технологий.

ЕВРАЗ подписал на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 сразу несколько соглашений с компаниями Японии, Белоруссии и России. Документы направлены на развитие уральских предприятий компании – Нижнетагильского металлургического комбината и Качканарского горно-обогатительного комбината, передает "Уралинформбюро".

В первый же день было подписано трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ-НТМК, японской компанией Nippon steel и ЗАО "Машпром", определяющее намерения по сотрудничеству в области развития коксохимического производства на нижнетагильском комбинате.

Далее управляющий директор НТМК и КГОК Алексей Кушнарев и старший советник президента РЖД Валентин Гапанович подписали протокол об изменении технологии нанесения маркировки колес. Комбинат будет поставлять на внутренний рынок колеса, маркированные холодным способом, что позволит увеличить количество их обточек и продлить срок его службы.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Максим Андриасов и гендиректор компании "ВИСТ Групп" Дмитрий Владимиров поставили свои подписи под соглашением о внедрении на качканарском предприятии ЕВРАЗа системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования, что обеспечит рост производительности и повысит безопасность. Современные системы автоматической диспетчеризации позволят также увеличить эффективность работы железнодорожного транспорта.

Кроме того, в рамках ИННОПРОМа заключен меморандум о сотрудничестве и поставке на ЕВРАЗ-КГОК новой карьерной техники. Документ подписали Алексей Кушнарев, генеральный директор ОАО "БелАЗ" Петр Пархомчик и гендиректор ООО "БелТрансЛогистик" Михаил Дубасов.