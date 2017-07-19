Почти половину задолжали жители.

Общий объем задолженности по ЖКХ в России составляет 1,34 триллиона рублей. Из них 645 миллиардов – это долги населения, сообщил "Российской газете" глава Минстроя РФ Михаил Мень.

По его словам, большая часть жителей страны платит за жилищно-коммунальные услуги дисциплинированно. Однако по сравнению с предыдущими годами число должников выросло – с 4 до 6%, передает "Уралинформбюро".

Во вторую группу неплательщиков входят посреднические и управляющие компании. "Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", — заявил Мень.