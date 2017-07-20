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Корпорация ВСМПО-Ависма расширит партнерство с AirbusСегодня в 09:52

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На поставку новых титановых изделий.

Российская титановая корпорация ВСМПО-Ависма и крупнейший европейский авиастроительный концерн Airbus вышли на новый этап партнёрских взаимоотношений. Об этом стороны договорились в ходе международного авиационно-космического салона МАКС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, по итогам проведенных в 2016-2017 годах тендеров предприятие было выбрано Airbus поставщиком новых видов изделий, в том числе механообработанных штамповок для проекта А350 XWB.

В рамках нового контракта ВСМПО-Ависма будет поставлять продукцию различных конфигураций для конструкции пилона и крепления шасси самолёта A350-900.

Стоит отметить, что корпорация - важный поставщик Airbus. Она обеспечивает около 50% потребностей авиастроителя в титановой продукции. Сотрудничество началось в 90-е годы, когда были подписаны первые соглашения на поставку необработанных материалов. Теперь номенклатура закупаемых изделий дополнилась и обработанными деталями более высокой добавочной стоимости.

В настоящий момент ВСМПО-Ависма поставляет титановые штамповки для всех самолетов Airbus, включая А320neo, А350 XWB и А380. Российский металл используется для производства наиболее ответственных деталей, которые подвергаются наибольшим нагрузкам в полете - это стойки шасси, элементы пилонов двигателей и крыла.

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