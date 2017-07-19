На Среднем Урале подключат к газопроводу за маткапиталСегодня в 15:25
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Если идею одобрят депутаты.
"ГАЗЭКС" приветствует инициативу о помощи в газификации жилья многодетным семьям, живущим на Среднем Урале. В случае принятия соответствующего законопроекта темпы перехода на голубое топливо жилых домов в сельской местности существенно возрастут.
По данным Заксобрания Свердловской области, поправки в закон "Об областном материнском (семейном) капитале" разрешат использовать эти средства на подключение жилья к газовым сетям. Кроме того, деньги можно будет потратить на покупку бытового газового оборудования, перечень которого утвержден свердловским правительством.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", в настоящее время региональный маткапитал равен 126 тысячам рублей. Эта сумма, уверены эксперты, с лихвой окупит все затраты на газификацию одного подворья.
По подсчетам депутатов, воспользоваться правом на такое подключение к газовым сетям смогут около 2000 семей. Это снизит расходы на отопление домов в 2-3 раза и повысит привлекательность земельных участков.
"Одним из критериев эффективной газификации должна стать гарантия наличия достаточного количества потребителей газа. В компанию поступают многочисленные просьбы от жителей и органов местного самоуправления перевести населенные пункты, микрорайоны, отдельные улицы на газ. Однако на деле оказывается, что в среднем только один-два из десяти домов своевременно подключается к построенным газораспределительным сетям в виду неготовности или отсутствия внутренних коммуникаций. В результате построенные объекты, в которые были вложены многомилионные средства, простаивают. Финансовая поддержка населения позволит газораспределительным компаниям использовать сети более продуктивно", - пояснил инициативу депутатов гендиректор холдинга "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.
По программе "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", в регионе запланировано ввести 1210 километров распределительных газовых сетей.
Стоит отметить, что в 2016 году в зоне обслуживания АО "ГАЗЭКС" построено 260 километров новых газопроводов, около 100 из них - в сельской местности.
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