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РМК в Нижнем Новгороде на неделю "отключит" печь MAERZСегодня в 16:03

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Ее ждет плановый ремонт.

На Новгородском металлургическом заводе (входит в Группу РМК) готовятся к текущему ремонту главного медеплавильного агрегата предприятия - печи MAERZ. Ее ждет ревизия всех основных систем и профилактическая футеровка порогов, простенков и примыканий к сводам.

Печь, емкостью 180 тонн, будет остановлена в конце июля. Предполагается, что все работы будут выполнены за семь суток силами медеплавильного цеха и ремонтных служб НМЗ.

Установка предназначена для получения анодной меди путем огневого рафинирования сырья. Готовые аноды с содержанием металла 99,4% передаются в цех электролиза для получения катодной меди.

Стоит отметить, что в начале июля на текущий ремонт вставала и печь MAERZ на Кыштымском медеэлектролитном заводе. Замена футеровки, ревизия основного оборудования и очистка шлаковой и пылевой камер заняли менее пяти суток, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

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