Их долг за газ - 11,6 миллиона.

В отношении теплоснабжающей организации ГУП "Лён Зауралья" начали процедуру банкротства. На предприятии введено наблюдение. 2 августа 2017 года в региональном Арбитражном суде будут рассматриваться требования кредиторов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Курган", долг государственного унитарного предприятия за голубое топливо по итогам отопительного сезона 2016-2017 года составляет 11,6 миллиона рублей.

"Поставляемый газ, помимо собственных нужд, должник использовал на выработку тепла для иных потребителей и, соответственно, получал плату за услуги по теплоснабжению от населения и различных юридических лиц. Однако денежные средства, поступавшие ГУП "Лён Зауралья" от граждан и бюджетных организаций в счет оплаты теплоснабжения, по неведомым причинам поставщику газа не приходят", - пояснили в пресс-службе газоснабжающей компании.

Стоит отметить, что банкротство предприятия создает угрозу для бесперебойного теплоснабжения зауральцев зимой.