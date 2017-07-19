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Зауральским энергетикам грозит банкроствоСегодня в 16:04

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Их долг за газ - 11,6 миллиона.

В отношении теплоснабжающей организации ГУП "Лён Зауралья" начали процедуру банкротства. На предприятии введено наблюдение. 2 августа 2017 года в региональном Арбитражном суде будут рассматриваться требования кредиторов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Курган", долг государственного унитарного предприятия за голубое топливо по итогам отопительного сезона 2016-2017 года составляет 11,6 миллиона рублей.

"Поставляемый газ, помимо собственных нужд, должник использовал на выработку тепла для иных потребителей и, соответственно, получал плату за услуги по теплоснабжению от населения и различных юридических лиц. Однако денежные средства, поступавшие ГУП "Лён Зауралья" от граждан и бюджетных организаций в счет оплаты теплоснабжения, по неведомым причинам поставщику газа не приходят", - пояснили в пресс-службе газоснабжающей компании.

Стоит отметить, что банкротство предприятия создает угрозу для бесперебойного теплоснабжения зауральцев зимой.

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