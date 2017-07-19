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Два свердловских предприятия MidUral Group провели плановые ремонтыСегодня в 16:15

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Одновременно.

ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" (входят в MidUral Group) завершили планово-предупредительные ремонты оборудования и продолжили выполнение производственных планов.

Впервые летнее техобслуживание оба завода провели одномоментно – с 3 по 17 июля. Это позволило сократить время на ремонты и соблюсти годовой график выпуска продукции.

"Плановые ремонты являются необходимым условием повышения качества продукции и позволяют подготовиться к выпуску новых материалов. В этом году ПАО "Ключевский завод ферросплавов" и АО "Русский хром 1915" впервые проводили восстановительные работы одновременно. В управляющей компании "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" этот опыт признали успешным и дали высокую оценку коллективам, отвечавшим за ремонты на заводах", ― сообщил "Уралинформбюро" консультант по связям с общественностью MidUral Group Всеволод Орешкин.

На Ключевском заводе ферросплавов произведен восстановительный ремонт кранового пути, текущий ремонт узла дробления и дробильного оборудования, заменена конвейерная лента.

В АО "Русский хром 1915" завершен ремонт сушилки №3 цеха №1, а также проведена ревизия пылегазоулавливающих трактов и фильтров, необходимых для очистки выбросов от загрязняющих веществ. Своевременная профилактика этого оборудования позволит АО "Русский хром 1915" продолжать работу в экологически безопасном режиме.

Предприятия, входящие в MidUral Group, работают по долгосрочным контрактам и в период летних ремонтов выполнили все обязательства перед потребителями за счет оптимизации логистики и сформированных заблаговременно запасов.

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