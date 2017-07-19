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Госдума влила деньги Резервного фонда в ФНБСегодня в 17:02

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В рамках поправок в бюджетный кодекс.

Депутаты Государственной думы России 19 июля приняли в третьем чтении закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на базе ФНБ.

Объединенный фонд будет обеспечивать баланс пенсионной системы, финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование пенсионных накоплений. Слияние пройдет до 1 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Одновременно с этим депутаты узаконили несколько новых бюджетных правил. С 2019 года предельный объем расходов бюджета не сможет быть больше, чем сумма нефтегазовых доходов. 2018 год отведен для перехода на новую систему.

Также парламентарии приняли законопроект, согласно которому ставки на подакцизные товары с 2020 года будут индексироваться на уровень инфляции, что может принести бюджету дополнительные доходы в 56,2 миллиарда рублей.

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