Госдума влила деньги Резервного фонда в ФНБСегодня в 17:02
- Текст
В рамках поправок в бюджетный кодекс.
Депутаты Государственной думы России 19 июля приняли в третьем чтении закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на базе ФНБ.
Объединенный фонд будет обеспечивать баланс пенсионной системы, финансирование дефицита федерального бюджета и софинансирование пенсионных накоплений. Слияние пройдет до 1 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Одновременно с этим депутаты узаконили несколько новых бюджетных правил. С 2019 года предельный объем расходов бюджета не сможет быть больше, чем сумма нефтегазовых доходов. 2018 год отведен для перехода на новую систему.
Также парламентарии приняли законопроект, согласно которому ставки на подакцизные товары с 2020 года будут индексироваться на уровень инфляции, что может принести бюджету дополнительные доходы в 56,2 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:54
Автомобилисты увязли в пробке на Объездной из-за ДТП
Скорость движения - не более 10 километров в час.Сегодня в 18:31
На екатеринбургском Эльмаше закроют опасный разворот
В октябре.Сегодня в 18:12
Минтранс России призвал вернуть лицензирование перевозок
Пассажирских.Сегодня в 18:01
На Среднем Урале "встряхнули" предприятия-должники
На которые жаловались Путину.Сегодня в 17:56
Дело экс-начальника невьянской ИК-46 пересмотрят 31 июля
Его осудили за смерть зека.Сегодня в 17:56
Проспект в екатеринбургском Академическом удлинят за миллиард
В три этапа.Сегодня в 17:44
Российскую "долевку" защитит спецсчет
С деньгами застройщика.Сегодня в 17:40
В ГИБДД Магнитогорска нагрянули чекисты
И следователи.Сегодня в 17:39
29-летняя девушка-инвалид пропала в Магнитогорске
Волонтеры организуют поиски.Сегодня в 17:32
Госдума ввела уголовную ответственность за "карусели" на выборах
Для организаторов и участников.Сегодня в 17:28
СКР добивается ареста одного из соучредителей НТЗТИ
Ему предъявили обвинение по 3 статьям.Сегодня в 17:24
"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в Тбилиси
Из аэропорта Жуковский.Сегодня в 17:13
Региональные власти взялись за коммунальные проблемы свердловчан
Пожаловавшихся Путину.Сегодня в 17:02
Госдума влила деньги Резервного фонда в ФНБ
В рамках поправок в бюджетный кодекс.Сегодня в 17:00
В гибели 4-летнего тагильчанина подозревают его отца
Ребенок выпал из окна.
Главные новости
- Сегодня в 17:28СКР добивается ареста одного из соучредителей НТЗТИ
- Сегодня в 16:25Минюст РФ вступил в спор Ройзмана и ЦИК о губернаторских выборах
- Сегодня в 14:52По 100 рублей с носа: Госдума одобрила введение курортного сбора
- Сегодня в 13:26Две тысячи курганцев зимой могут остаться без отопления
- Сегодня в 13:19Челябинские общественники вступились за репрессированных на "Золотой горе"
Аналитика
Дефицит для иммунодефицитных
Футбол для нас дороже.
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?