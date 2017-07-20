Двенадцатым по счету.

Совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма - компания Ural Boeing Manufacturing стало двенадцатым резидентом уральской Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Оно разместится в комплексе, который будет достроен в августе 2017 ГОДА.

Соответствующий документ руководству компании накануне вручил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в подмосковном Жуковском - в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

"Стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы. Этим событием увенчались наши общие усилия - организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, - лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе", - отметил Куйвашев.



Деятельность Ural Boeing Manufacturing будет сосредоточена на обработке титановых штамповок для Boeing Commercial Airplanes, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Инвестиции в проект составили 5,5 миллиарда рублей. В 2020–2035 годах на территории ОЭЗ планируется создать свыше 100 новых рабочих мест.

Замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский уверен, что статус резидента "Титановой долины", а также льготы и преференции, которые помогут компании совершить максимально эффективный старт, развиваться и получать новые возможности от членства в этом клубе особых экономических зон.