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ММК наградили за природоохранную деятельностьСегодня в 11:53

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И ресурсосбережение.

Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем XIV отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – 2017".

На нем было представлено 56 организаций из 24 регионов России. Магнитка вошла в число лидеров в номинации "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение".

Лучшим вручили дипломы Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса и горно-металлургического профсоюза страны. Кроме того, их рекомендовали для участия в конкурсе на соискание звания "Российская организация высокой социальной эффективности", который проводит правительство РФ.

Награда стала признанием усилий ММК по сокращению вредных воздействий на окружающую среду после перехода на современные технологические процессы, строительства природоохранных сооружений на базе наилучших имеющихся технологий.

Так, в 2015 году была разработана стратегическая инициатива "Чистый город", которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска. К этому времени общий объем инвестиций в природоохранную деятельность составит около 36 миллиардов рублей, уточнили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Стоит отметить, что немалое внимание в компании уделяется и вопросам рационального использования энергоресурсов. Ежегодный экономический эффект от реализации программ энергоэффективности исчисляется сотнями миллионов рублей.

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