Иначе не продается.

Птицефабрику "Среднеуральская" вновь выставили на торги. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Два предыдущих аукциона были сорваны – не нашлось желающих купить предприятие. В этот раз, как было решено на собрании кредиторов, фабрику продают по частям, передает "Уралинформбюро".

Первый лот – производственно-технологический комплекс в Среднеуральске стоимостью 675 миллионов рублей, второй – производство в Артемовском за 134 миллиона. Шаг аукциона – 5%, задаток от участников – 20% от стоимости лота. Заявки от участников будут принимать с 24 июля по 28 августа. Аукцион пройдет 31 августа.

Птицефабрику "Среднеуральская" признали банкротом в июле 2015 года. Суммарный долг предприятия перед кредиторами превышает 400 миллионов рублей.

Ранее по теме:

Птицефабрику "Среднеуральская" "разорвут" для продажи

Среднеуральская птицефабрика оказалась никому не нужна