К 2021 году.

До 2021 года в Екатеринбурге будет построено 4 миллиона квадратных метров жилья. Примерно 16% (240 тысяч "квадратов") из них планируется разместить на ранее застроенных территориях. Это следует из постановления администрации города №1270 от 17.07.2017, подписанное и.о.сити-менеджера Екатеринбурга Алексеем Кожемяко.

Судя по тексту документа, застройка этих территорий будет проходить в рамках реализации муниципальной программы "Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы", принятой еще в прошлом году.

Муниципалитет собирается взять на себя довольно объемный фронт работ, общая стоимость которых составит 427,917 миллиона рублей. Среди них — разработка проектов планировки и проектов межевания территорий, не обеспеченных градостроительной документацией (11,8 миллиона рублей), паспортизация фасадов муниципальных зданий и сооружений (10,5 миллиона рублей) и подготовка земельных участков к выставлению на торги — в том числе на застроенных территориях (свыше 1 миллиона рублей).

Самый дорогостоящий пункт программы касается деятельности МБУ "Центр подготовки разрешительной документации для строительства": на его нужды планируется выделить из городского бюджета 202,6 миллиона рублей.

Кроме того, планируются мероприятия по сносу самовольно построенных объектов.

Следует добавить, что в мае 2017 года Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий: муниципалитет получил право утверждать документацию по планировке территорий, а также правила землепользования и застройки.

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