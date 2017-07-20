×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга потратит почти полмиллиарда на жильеСегодня в 12:23

  • Текст

К 2021 году.

До 2021 года в Екатеринбурге будет построено 4 миллиона квадратных метров жилья. Примерно 16% (240 тысяч "квадратов") из них планируется разместить на ранее застроенных территориях. Это следует из постановления администрации города №1270 от 17.07.2017, подписанное и.о.сити-менеджера Екатеринбурга Алексеем Кожемяко.

Судя по тексту документа, застройка этих территорий будет проходить в рамках реализации муниципальной программы "Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017-2020 годы", принятой еще в прошлом году.

Муниципалитет собирается взять на себя довольно объемный фронт работ, общая стоимость которых составит 427,917 миллиона рублей. Среди них — разработка проектов планировки и проектов межевания территорий, не обеспеченных градостроительной документацией (11,8 миллиона рублей), паспортизация фасадов муниципальных зданий и сооружений (10,5 миллиона рублей) и подготовка земельных участков к выставлению на торги — в том числе на застроенных территориях (свыше 1 миллиона рублей).

Самый дорогостоящий пункт программы касается деятельности МБУ "Центр подготовки разрешительной документации для строительства": на его нужды планируется выделить из городского бюджета 202,6 миллиона рублей.

Кроме того, планируются мероприятия по сносу самовольно построенных объектов.

Следует добавить, что в мае 2017 года Екатеринбургу вернули часть градостроительных полномочий: муниципалитет получил право утверждать документацию по планировке территорий, а также правила землепользования и застройки.

Ранее по теме:
Екатеринбургу возвращают градостроительные полномочия

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×