Еще четыре дома в Екатеринбурге "обновят лицо"Сегодня в 13:28
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На маршруте FIFA.
Мэрия Екатеринбурга определила подрядчиков для ремонта фасадов зданий, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA. Информация об этом размещена на Едином портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Конкурс по обновлению фасадов четырех многоквартирников (ул.Татищева, 14, Крылова, 35, Московская, 26а и Крауля 6) был объявлен в июне. Выиграли его "СВС-Групп" и "МПК-С-Строй". Общая стоимость работ составит 11,7 миллионов рублей.
Строителям предстоит до 31 декабря 2017 года очистить фасады зданий от старой штукатурки, нанести новую, произвести покраску стен, заменить оконные блоки, обшить балконы металлосайдингом, произвести гидроизоляцию оснований и входов в подвалы, обновить покрытия кровель и в ряде мест отремонтировать старую кирпичную кладку.
Следует добавить, что работы по паспортизации фасадов жилых домов заложены в муниципальную программу @Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017 — 2020 годы@, принятую в 2016 году. На эти цели муниципалитет планирует потратить до 2021 года 10,5 миллионов рублей.
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