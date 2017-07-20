Ждать роста рынка?

В Екатеринбурге стало меньше "замороженных" стройплощадок. Об этом сообщили "Уралинформбюро" аналитики Уральской палаты недвижимости.

По данным на июль в столице Урала площадь стройплощадок, где по разным причинам остановлены работы, составляет 353 тысячи квадратных метров — или 15,6% от общей площади всех новостроек. Следует добавить, что в первом квартале 2017 года доля "замороженных" строек составляла 14,6%.

Соответственно на 10% увеличился и объем жилья в стадии строительства. Сегодня он составляет 1,9 миллиона квадратных метров. Аналитики УПН объясняют это тем, что многие девелоперы перешли к активным строительным работам на новых площадках и продолжили развитие старых проектов. Однако строительство в центре и прилегающих к центру районах Екатеринбурга идет пока активнее, чем на окраинах.

"Пока ещё рано говорить, что это какой-то уверенный разворот рынка к росту, — пояснил в беседе с "Уралинформбюро" аналитик УПН Михаил Хорьков. — Скорее это локальное оживление, связанное с ростом продаж. Оно во многом носит сезонный характер".

По мнению собеседника агентства, "заморозка" стройки ещё не означает, что она принадлежит проблемному застройщику. Многие из тех, кто приостановил работы на площадке, не имеют обязательств перед покупателями жилья. "Может, денег нет, может, застройщик пересмотрел свои программы", — считает Хорьков.

Следует добавить, что во втором квартале 2017 года на рынке недвижимости наметился пусть и небольшой, но все же рост объемов продаж в новостройках: они увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за последние две недели в Екатеринбурге на 0,2% подросли цены на вторичном рынке жилья.

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