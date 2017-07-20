Чтобы укрепить взаимоотношения с регионом.

Венгерские предприниматели предложили тюменским коллегам вместе выращивать племенных животных. Крупный рогатый скот голштино-фризской породы можно будет адаптировать к сибирскому климату.

Такая идея прозвучала накануне в ходе встречи губернатора Тюменской области Владимира Якушева с делегацией из Венгрии. Ее возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики в РФ Янош Балла.

Предложение от иностранных бизнесменов было названо принимающей стороной перспективным проектом. Стороны договорились детально обсудить возможность и условия его реализации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

"Россия - стратегический партнер Венгрии. И сотрудничество между странами активно развивается. Есть двусторонняя заинтересованность предпринимателей. Кроме того, в Венгрии развивается культура аквапарков на основе минеральной воды, этот опыт может быть интересен для Тюменской области, как и проекты, связанные с селекцией в животноводстве и растениеводстве",- подчеркнул Янош Балла.

Владимир Якушев отметил, что история взаимоотношений Венгрии и Тюменской области превышает 10 лет. Интерес вызывают сферы образования, ЖКХ, пищевой промышленности, здравоохранения, АПК, а также развитие туризма и новых технологий.

"Предлагаю рассмотреть проект по строительству зернохаба на территории индустриального парка Тюменской области. В 2016 году в регионе за сезон собрали порядка 1,4 миллионов тонн зерна. Создание терминала для хранения и переработки зерна откроет перспективы для его дальнейшего экспорта. Правительство Тюменской области готово поддержать совместное производство в регионе автобусов, а также участие венгерских компаний в реализации проекта "Медицинский город",- пояснил глава региона.

Стоит отметить, что Тюменская область открыта для сотрудничества в вопросах инвестиций в регион.