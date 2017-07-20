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"Новый Поток" обновляет тюменские заправочные станцииСегодня в 14:24

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И меняет корпоративный стиль.

В Тюменской области оператор сети АЗС "Новый Поток" – "Нью Петрол Тюмень" (входит в Группу компаний "Новый Поток") – завершает модернизацию заправочных станций. После техпереоснащения заработают модули для заправки автотранспорта пропан-бутановой смесью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, в рамках модернизации проводится обновление технологического оборудования для обеспечения противопожарной безопасности, устанавливается система блокировки подачи топлива при повреждении раздаточного пистолета или шланга.

На финальной стадии благоустройство территории: на АЗС обновили и отремонтировали дорожное покрытие.

Работы по модернизации автозаправочных станций проводятся одновременно с масштабным ребредингом всех объектов сети "Новый Поток". В ближайшее время их оборудуют в едином корпоративном стиле.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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