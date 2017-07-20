"РН-Уватнефтегаз" ввел в эксплуатацию новое тюменское месторождениеСегодня в 16:40
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Черного золота.
ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") ввело в промышленную эксплуатацию Северо-Тямкинское месторождение. На 1 января 2017 года извлекаемые запасы превысили 13 миллионов тонн нефти.
В короткие сроки провели инженерную подготовку промысловых объектов, построили скважины, трубопроводы, объекты энергетики и другой инфраструктуры.
Ввод месторождения - часть масштабной программы по освоению Уватского проекта. Она включает запуск нескольких новых скоплений углеводородов. Кроме того, это продолжает развитие Тямкинского хаба Уватского проекта - группы участков, объединенных единой инфраструктурной системой. В рамках хаба уже запущены месторождения Тямкинское, Южно-Петьегское и Радонежское.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, фонд скважин на Северо-Тямкинском месторождении составит 45 единиц. Одновременно с бурением будет продолжено его изучение, при положительном результате появятся дополнительные скважины.
Стоит отметить, что ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".
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