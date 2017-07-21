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Корпорация ВСМПО-Ависма и "ОДК-Пермские моторы" продлили сотрудничествоСегодня в 13:29

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До 2025 года.

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и АО "ОДК-Пермские моторы" продлят многолетнее сотрудничество до 2025 года. Соответствующее допсоглашение к долгосрочному контракту стороны подписали в рамках Международного авиакосмического салона в Жуковском.

Документ подтверждает намерение двигателестроителей заказывать весь объем необходимой титановой продукции у свердловских коллег.

"Шестидесятилетний опыт Корпорации в производстве титановых сплавов и изделий из них, безусловно, вызывает доверие. Долгосрочное сотрудничество наших предприятий и успешная эксплуатация пермских газотурбинных двигателей как авиационных, так и промышленного применения, подтверждает высокое качество титановой продукции", – отметил управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

Металлургическая компания поставляет полуфабрикаты, максимально приближенные к готовой детали. Это крупные штампованные поковки дисков и лопатки авиационных двигателей, сложноконтурные раскатные кольца, листовой и сортовой прокат, которые используются для изготовления авиадвигателей и газотурбинных установок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

"Корпорация ВСМПО-Ависма поставляет титановую продукцию ответственного применения для большинства российских двигателестроительных программ как в авиации, так и в промышленном секторе экономики. Мы гарантируем заказчикам высокое качество титановых сплавов, глубокую степень механообработки конечной продукции, возможность произвести необходимый объем и хорошую дисциплину поставок. Приятно сказать, что в новом отечественном самолете МС-21 вся титановая продукция - производства ВСМПО-Ависма, включая двигатель ПД-14, который будут выпускать наши давние партнеры "ОДК - Пермские моторы", - подчеркнул гендиректор корпорации Михаил Воеводин.

Стоит отметить, что "Пермские моторы" продолжают активное освоение серийного выпуска двигателя пятого поколения ПД-14 для российского ближне- и среднемагистрального самолета МС-21. Производители титана также являются участниками всех российских программ по созданию новых и модернизации серийных двигателей.

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