Из-за 2,8 миллиона рублей.

Югорская Дирекция по эксплуатации служебных зданий, подведомственная департаменту по управлению делами губернатора, подала банкротный иск в отношении крупного транспортного госпредприятия.

Согласно информации регионального Арбитражного суда, бюджетное учреждение "трясет" с ОАО "Северавтотранс" 2,8 миллиона рублей. Первое заседание запланировано на 9 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В юридической службе Дирекции по эксплуатации служебных зданий согласились предоставить комментарии только после официального запроса. В ОАО "Северавтотранс" пообещали пообщаться с журналистом чуть позже.

Стоит отметить, что филиалы, входящие в ОАО "Севератвотранс", обслуживают 7 городов и более 15 поселков в округе.