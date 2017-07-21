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Югорские власти банкротят транспортное госпредприятиеСегодня в 12:03

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Из-за 2,8 миллиона рублей.

Югорская Дирекция по эксплуатации служебных зданий, подведомственная департаменту по управлению делами губернатора, подала банкротный иск в отношении крупного транспортного госпредприятия.

Согласно информации регионального Арбитражного суда, бюджетное учреждение "трясет" с ОАО "Северавтотранс" 2,8 миллиона рублей. Первое заседание запланировано на 9 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".

В юридической службе Дирекции по эксплуатации служебных зданий согласились предоставить комментарии только после официального запроса. В ОАО "Северавтотранс" пообещали пообщаться с журналистом чуть позже.

Стоит отметить, что филиалы, входящие в ОАО "Севератвотранс", обслуживают 7 городов и более 15 поселков в округе.

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