По необоснованным проверкам уральского предприятия.

Генеральная прокуратура России сопроводит строительство и модернизацию животноводческих комплексов в Свердловской области по заявлению правительства Свердловской области.

В ходе прошедшего 21 июля заседания регионального правительства генеральный директор ООО "Новопышминское" Николай Игнатьев рассказал о развитие своего бизнеса и пожаловался главе региона Евгению Куйвашеву на неправомерные действия сотрудников регионального Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

По словам Игнатьева, в начале 2017 года уральский Роспотребнадзор провел проверку на предприятии и попытался приостановить его работу, якобы из-за выявленных нарушений. Информацию о том, что оснований на это у санитарных врачей не было, сегодня подтвердил и региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев.

Евгений Куйвашев ознакомившись с проблемой, задал Игнатьеву и Дегтяреву резонный вопрос: "А почему вы не обратились в прокуратуру?". Но вопрос повис в воздухе и остался без ответа. "Я прошу контрольный департамент (губернатора и правительства Свердловской области - прим.ред) разобраться в ситуации и обратиться в прокуратуру, в том числе в Генеральную прокуратуру", - распорядился глава региона.