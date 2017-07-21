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Куйвашев столкнул Генпрокуратуру и РоспотребнадзорСегодня в 12:51

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По необоснованным проверкам уральского предприятия.

Генеральная прокуратура России сопроводит строительство и модернизацию животноводческих комплексов в Свердловской области по заявлению правительства Свердловской области.

В ходе прошедшего 21 июля заседания регионального правительства генеральный директор ООО "Новопышминское" Николай Игнатьев рассказал о развитие своего бизнеса и пожаловался главе региона Евгению Куйвашеву на неправомерные действия сотрудников регионального Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

По словам Игнатьева, в начале 2017 года уральский Роспотребнадзор провел проверку на предприятии и попытался приостановить его работу, якобы из-за выявленных нарушений. Информацию о том, что оснований на это у санитарных врачей не было, сегодня подтвердил и региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев.

Евгений Куйвашев ознакомившись с проблемой, задал Игнатьеву и Дегтяреву резонный вопрос: "А почему вы не обратились в прокуратуру?". Но вопрос повис в воздухе и остался без ответа. "Я прошу контрольный департамент (губернатора и правительства Свердловской области - прим.ред) разобраться в ситуации и обратиться в прокуратуру, в том числе в Генеральную прокуратуру", - распорядился глава региона.

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