Проект требует несколько миллиардов рублей.

На подключение Уральского оптово-распределительного центра (УОРЦ) в Камышлове к системе газоснабжения потребуется порядка 3 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 21 июля на заседании регионального правительства.

По его данным, газифицировать такое предприятие дело непростое, и ведет к существенному удорожанию всего проекта, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Камышлов - одна из немногих территорий, где у нас дефицит по газу. Для того, чтобы обеспечить весь Камышловский район газом, необходимо строить газопровод Сухой Лог-Камышлов. Это около 3 миллиардов рублей инвестиций. Есть второй вариант, который мы прорабатываем – строительство с другой стороны. Но там не намного дешевле. Кроме того, и в том, и другом случае, строительство газопровода осложняется местностью: маршрут идет через леса 1 категории и сельскохозяйственные земли, которые принадлежат частным лицам", - заключил министр.

Генеральный директор ООО "УОРЦ" Александр Топоров заявил, что компания готова участвовать в проекте строительства газопровода на условиях софинансирования. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев дал Николаю Смирнову и региональному министру АПК Дмитрию Дегтяреву неделю на то, чтобы они оценили целесообразность реализации проекта с учетом таких трат.

Планируемый в Камышлове центр займется закупкой, хранением и предпродажной подготовкой овощей и продуктов питания. Площадка будет рассчитана на 31,6 тысячу тонн продукции. Первоначально ориентировочная стоимость проекта была 2,5 миллиарда рублей, порядка 70% из которых взяты в кредит на 7 лет под 17% годовых.