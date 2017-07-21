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Свердловские власти борются за президентскую программуСегодня в 13:47

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По повышению занятости.

Власти Среднего Урала борются за включение в пятерку пилотных регионов, которые будут реализовывать президентскую программу по повышению производительности труда и занятости.

Ранее глава государства Владимир Путин заявлял о разрыве в уровне производительности труда между Россией и странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития. Он поставил задачу за 12 лет достигнуть как минимум четырехкратного роста в основных секторах экономики. 10 июля 2017 года Минэкономразвития РФ объявило конкурсный отбор среди субъектов Федерации для участия в программе по повышению производительности труда и занятости. Победителей определят до 1 августа, а к 15 сентября с ними будут заключены соглашения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, заявка от Среднего Урала уже сформирована. Предполагается, что в реализации программы примут участие 16 предприятий региона по производству стройматериалов, а также металлургического, машиностроительного, химического комплексов и пищевой промышленности. По итогам первого года планируется трудоустроить не менее 78% работников из числа обратившихся.

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