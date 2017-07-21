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Свердловские власти защитили пять памятниковСегодня в 15:13

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Утвердив их охранные зоны.

Правительство Свердловской области за заседании 21 июля утвердило охранные зоны пяти памятников истории Екатеринбурга, расположенных на улицах Свердлова, Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщил "Уралинформбюро" Департамент информационной политики Свердловской области.

Речь идет о доме купца Флоринского (ул. Сакко и Ванцетти, 69), "Фабрике-кухне" ( ул. Свердлова, 8), доме купца Осокина (перекресток Энгельса и Розы Люксембург), а также двух купеческих усадьбах — Казанцевых (ул. Декабристов 36-38) и Первушина (ул. Декабристов, 40). Историко-культурные экспертизы этих памятников были проведены в 2016 и 2017 годах архитекторами и реставраторами из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Ижевска и Барнаула.

Неподалеку от каждого из этих объектов культурного наследия сегодня строятся высотные здания. Так, рядом с домом Флоринского несколько лет назад был возведен клубный дом "Тихвин" ("Форум-групп"), занимающий фактически весь квартал в границах Радищева-Хохрякова-Сакко-и Ванцетти-Малышева. По соседству с "Фабрикой-кухней" до 2025 года планируется возвести большой микрорайон "Екатерининский парк". А улица Декабристов в районе "Царского моста" вообще рискует стать своего рода "прифронтовой" строительной зоной: с юга этот участок собирается застраивать "Форум-групп", с севера — УГМК с масштабным проектом "Ледовой арены".

Дом купца Флоринского в тени "Тихвина". Фото: yandex.ru/maps.

Утвержденные правительство охранные зоны памятников устанавливают жесткий запрет на капитальное строительство рядом с этими объектами. Так, в границе территории Дома купца Осокина нельзя устанавливать неисторические пристрои, размещать объекты капитального строительства, вести землеустроительные работы, не связанные с объектом культурного наследия, размещать киоски, вешать на фасад кондиционеры, вырубать во дворе дома деревья и кустарники (за исключением санитарных рубок).

Карта охранных зон дома купца Осокина (выделена красным) и зоны регулирования застройки (выделено фиолетовым). Фото: okn.midural.ru.

Однако не для всех охранных зон памятника предписан столь строгий режим. Например, в зоне ЗРЗ-2 можно возводить капитальные объекты высотой не более 14 метров. Но в отделке их фасадов должны использоваться натуральные (или имитирующие натуральные) отделочные материалы неярких оттенков. В зоне ЗРЗ-3 правила еще более либеральные: можно строить "новодел" высотой до 26 метров. Зато нельзя устанавливать на его фасадах рекламные конструкции.

Дом купца Осокина в окружении "новоделов". Фото: yandex.ru/maps.

Ранее экспертизы охранных зон всех пяти памятников прошли общественное обсуждение на сайте Управления по охране и использованию памятников Свердловской области. В ходе него звучали и критические отзывы. Например, "народные" эксперты были недовольны тем, что проект охранных зон усадеб Казанцевых и Первушина разрешает новую застройку в исторических границах памятников. Чтобы сохранить усадьбы от соседства с высотками, горожане предложили придать улице Декабристов в районе Царского статус "экскурсионного маршрута".

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