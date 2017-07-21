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"Новый Поток" дает скидку на каждый литр топливаСегодня в 14:50

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На своей сети АЗС.

ООО "Нью Петрол Тюмень" - оператор сети АЗС и розничный дистрибьютор Группы компаний "Новый Поток" - проводит акцию "Лови момент".

Принять в ней участие могут физические лица, заправляющие единовременно более 35 литров газа. С каждого последующего литра клиент получает скидку в 1 рубль.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, акция продлится до 31 июля. Узнать ее подробности можно на любой автозаправочной станции "Новый Поток" или по бесплатному федеральному номеру горячей линии 8-800-770-05-09. "Лови момент" входит в программу улучшения сервиса обслуживания и повышения лояльности клиентов.

В июне ООО "Нью Петрол Тюмень" заключило договоры с независимыми испытательными лабораториями о ежемесячном контроле качества реализуемого топлива, а к концу лета завершит ребрендинг сети из 30 АЗС в Тюменской и Курганской областях. На них реализуются только высококачественные продукты, среди которых производимые на Антипинском НПЗ дизельное топливо стандарта Евро-5 и газ пропан-бутан.

Вскоре после введения на Антипинском НПЗ в эксплуатацию установки производства высокооктановых бензинов ассортимент пополнится бензинами АИ-92, АИ-95 собственного производства.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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