За вклад в развитие промышленности.

Президенту Русской медной компании Всеволоду Левину вручили федеральную ведомственную награду Минпромторга России. Звание "Почетный горняк" присвоено ему за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, приказ о награждении подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Всеволод Левин окончил Уральский горный университет по специальности "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых", квалификация "Горный инженер". РМК он возглавляет с момента ее основания в 2004 году. В разные периоды становления и развития компании он руководил всеми инвестпроектами в области горной добычи и металлургии.

Сегодня он курирует еще один масштабный проект – разработку Томинского месторождения медно-порфировой руды в Сосновском районе Челябинской области и строительство на его площадке горно-обогатительного комбината мощностью переработки 28 миллионов тонн руды в год.

Среди главных металлургических проектов компании - строительство "Новгородского металлургического завода", разработка и освоение уникальной технологии гидрометаллургического производства меди на мощностях предприятия "Уралгидромедь" в Свердловской области. А также глобальное техперевооружение ЗАО "Карабашмедь" на Южном Урале.