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ЕВРАЗ-НТМК обновил автобусный паркСегодня в 16:56

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Для комфорта рабочих.

ЕВРАЗ-НТМК закупил четыре комфортабельных автобуса для доставки металлургов к месту работы и обратно. Новая техника будет курсировать по городским и пригородным маршрутам. Сейчас она проходит проверку и в ближайшее время выйдет в рейс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Закупленные автобусы более вместительные – в них увеличено количество посадочных мест. Для удобства металлургов техника оборудована широкими дверями, современной системой отопления салона и светодиодным табло. Каждое место оснащено ремнем безопасности. Автобусы могут курсировать по пригородным маршрутам, а также перевозить детей в оздоровительный лагерь "Баранчинские огоньки".

Новая техника имеет высокий класс экологичности Евро 5. В систему выхлопных газов поступает специальная жидкость, которая нейтрализует вредные вещества и снижает выброс углекислого газа.

"Одна из социальных программ ЕВРАЗ-НТМК направлена на организацию доставки сотрудников к месту работы и обратно, – отметил директор ЕВРАЗ-НТМК по персоналу Алексей Пырин. – Комбинат регулярно обновляет парк автобусов для того, чтобы работники добирались в комфортных условиях".

Ежедневно 45 машин доставляют металлургов во все районы Нижнего Тагила, а также в Новоасбест, Черноисточинск, Кушву, село Николо-Павловское и санаторий-профилакторий "Леневка".

В 2018 году ЕВРАЗ-НТМК продолжит обновление автобусного парка.

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