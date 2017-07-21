Свердловчанам обещают "молочные реки"Сегодня в 17:29
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И дешевые овощи.
Свыше 286 тысяч тонн молока произведено в январе-мае 2017 года в Свердловской области. Рост данного показателя превысил 6%. Такие цифры озвучены на "аграрном" заседании регионального правительства 21 июля, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.
Врио губернатора области Евгений Куйвашев отметил, что молочное животноводство является одним из ключевых направлений в агропромышленном комплексе региона. Сегодня Средний Урал входит в десятку лучших субъектов РФ по объему производства молока и занимает первое место в УрФО по этому показателю.
В ближайшие пять лет надои могут вырасти существенно, считает глава Свердловской области.
По данным министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева, с 2011 по 2016 год объем господдержки молочного животноводства превысил 1,1 миллиарда рублей, а инвестиции в эту отрасль - 5,8 миллиарда рублей. За прошлый год хозяйства направили на строительство и модернизацию ферм более 604 миллионов рублей, субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат составили свыше 222 миллионов.
За последние 10 лет в эксплуатацию введено 102 объекта молочного животноводства. Только в 2016 году были сданы 22 скотника почти на 4 000 животных - треть дойного стада переведена на новые места и технологии содержания.
С 2012 года развиваются семейные фермы. Из федерального и областного бюджетов им выделены гранты на 189 миллионов рублей. Шесть победителей конкурса-2017 разделят между собой более 40 миллионов рублей.
"В ближайшие четыре года планируется построить, реконструировать и модернизировать более 60 объектов молочного животноводства на 10 тысяч ското-мест", - подчеркнул Дегтярев.
Также участники заседания обсудили строительство современных овощехранилищ и оптово-распределительного центра (ОРЦ) по круглогодичному хранению и реализации сельхозпродукции.
По словам гендиректора Уральского ОРЦ Александра Топорова, центр обеспечит кратковременное и длительное – до восьми месяцев – хранение сельхозпродукции, ее переработку и предпродажную подготовку. Предприятие рассчитано на хранение 31,6 тысячи тонн продукции.
ОРЦ, который разместится в Камышлове, позволит сократить вынужденный вывоз продукции за пределы региона осенью и импорт дорогой продукции зимой и весной, а также укрепит связи производителей с торговыми сетями.
На финансирование строительства центра потребуется 2 миллиарда рублей. Субсидии федерального и областного бюджетов составят 20% и 5% сметной стоимости объекта соответственно.
В настоящее время остро стоит вопрос газификации ОРЦ. Глава региона поручил отраслевым министерствам в течение недели предложить варианты его решения.
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