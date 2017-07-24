К 2019 году.

В ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") начался монтаж комплекса оборудования автоматического розлива меди. Он состоит из современной машины и "карусельной" линии розлива, новых десятитонных кранов, а также изолированной системы охлаждения металла.

Проект запущен в рамках программы модернизации предприятия. Кроме этого, в металлургическом цехе смонтируют аспирационный шатер. Он будет собирать и направлять в систему очистки низовые газы, которые выделяются при розливе меди.

"Новое оборудование позволит повысить эффективность производства черновой меди за счет сокращения времени розлива и охлаждения металла, а также транспортировки готовых слитков на склад. Кроме этого реализуемые мероприятия улучшат условия труда наших сотрудников и повысят безопасность предприятия для окружающей среды", - отметил гендиректор ЗАО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

Испытания новой линии розлива меди пройдут в начале осени, перед постановкой металлургического цеха на капремонт. Полный объем работ по модернизации оборудования планируется завершить в 2019 году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Стоит отметить, что после реализации проектов модернизации ЗАО "Карабашмедь" производственные мощности предприятия вырастут до 150 тысяч тонн черновой меди в год. В общей сложности на обновление производств РМК направит около 4 миллиардов рублей.