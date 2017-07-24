×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК на Южном Урале автоматизирует розлив меди Сегодня в 09:53

  • Текст

К 2019 году.

В ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") начался монтаж комплекса оборудования автоматического розлива меди. Он состоит из современной машины и "карусельной" линии розлива, новых десятитонных кранов, а также изолированной системы охлаждения металла.

Проект запущен в рамках программы модернизации предприятия. Кроме этого, в металлургическом цехе смонтируют аспирационный шатер. Он будет собирать и направлять в систему очистки низовые газы, которые выделяются при розливе меди.

"Новое оборудование позволит повысить эффективность производства черновой меди за счет сокращения времени розлива и охлаждения металла, а также транспортировки готовых слитков на склад. Кроме этого реализуемые мероприятия улучшат условия труда наших сотрудников и повысят безопасность предприятия для окружающей среды", - отметил гендиректор ЗАО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

Испытания новой линии розлива меди пройдут в начале осени, перед постановкой металлургического цеха на капремонт. Полный объем работ по модернизации оборудования планируется завершить в 2019 году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Стоит отметить, что после реализации проектов модернизации ЗАО "Карабашмедь" производственные мощности предприятия вырастут до 150 тысяч тонн черновой меди в год. В общей сложности на обновление производств РМК направит около 4 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Быть ли стройке, решит… Росавиация

Или "Ренова".

Капремонт трещит по швам

Капремонт трещит по швам

Подрядчики бегут из Зауралья.

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×