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Кассы гипермаркетов зачистят от "мерзавчиков"24 июля в 12:43

Чтобы юные россияне не спивались.

С касс российских гипермаркетов и крупных продуктовых магазинов может исчезнуть алкоголь в мелкой таре. Инициативу об ограничении его открытой реализации в Минздрав РФ намерена подать межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита".

"Запрет необходим, потому что в основном там продается третьесортный алкоголь сомнительного качества, но по чрезвычайно доступной цене. В народе их называют шкалики, чекушки и мерзавчики. Именно доступность алкоголя и удобная маленькая тара делает ее такой заманчивой для склонных к выпивке людей", - цитирует RT главу организации Марата Аманлиева.

Размещение "мерзавчиков" вперемежку с шоколадками и леденцами приводит к тому, что дети воспринимают выпивку как нечто совершенно нормальное и обыденное, считает он.

Запретительные меры поддержал экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Выставленные на кассах "шкалики", считает он, сами по себе уже нарушают существующее законодательство.

С ним не согласны игроки спиртного рынка. Решение о покупке алкоголя очень редко возникает спонтанно, поэтому нет никакой разницы в том, где в торговом зале расположены бутылки, уверены они. Кроме того, сама емкость "мерзавчика" не даст покупателю именно напиться. Да и после введения ЕГАИС паленого алкоголя, о котором ведет речь "Коллективная защита", на прилавках не осталось.

Утверждается, что в основном маленькие бутылочки берут домохозяйки - для кулинарных или хозяйственных целей или покупатели дорогого алкоголя - попробовать новинку, передает "Уралинформбюро".

Тезис о ценовой доступности мини-версии тоже спорен - чем мельче тара, тем дороже товар в расчете на литр. Это всем известный закон рынка. Лучшей профилактикой алкоголизации населения будет профилактика снижения спроса: работа с молодежью, представителями групп риска и зависимыми людьми, считают эксперты.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Игорь 24 июля в 14:46

Абсолютно согласен. Более того, считаю, что спиртное вообще нужно убирать в отдельные залы и вход детям туда запретить, чтобы дети алкоголь не видели.

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