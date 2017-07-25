На замене счетчиков.

Энергосбытовая компания "Восток" запустила в Тюменской области новую услугу. С 24 июля клиенты Тюменьэнергосбыта смогут заменить старый однофазный прибор учёта электроэнергии на новый. При этом им не придется искать специалиста для его установки и подавать заявку на допуск для опломбировки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации, к покупке электросчетчика нужно относится внимательно - не каждый тип устройства пригоден для эксплуатации, а доверить его замену можно только специалисту. В случае обращения к энергетикам, тюменцам не придется тратиться время на поиски нужно прибора и квалифицированного работника.

"Мы проанализировали ситуацию и поняли, как это нужно. Сторонние организации вводят в заблуждение потребителей и продают услуги по неоправданно высокой цене. Такой важный кластер, не слишком освоенный и не наводнённый профессионалами с честной репутацией, поэтому было принято решение выйти на этот рынок и предложить свои услуги, которые будут гарантированно выполнены добросовестно и профессионально", - комментирует гендиректор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев.

Стоимость счетчика и работы по его замене на однотарифный - 1 500 рублей, на двухтарифный – 2 000 рублей. Приборы имеют все необходимые сертификаты. Новая услуга комплексная: не нужно дополнительно приглашать сотрудника для опломбировки - она проводится одномоментно и бесплатно.

Условия договора размещены на сайте компании. Подать заявку и оплатить услугу можно в Центрах обслуживания клиентов по адресам:

- Тюмень, ул. Герцена, 70, ул.Чернышевского, 1 кор. 3,

- Тобольск, ул. Строителей, 7. Для клиентов, проживающих на территории Тобольского района: с. Вагай, ул. Ленина, д.16а и с. Уват, ул. Октябрьская, д.64а,

- Ишим, ул. Площадь Сенная, д. 2 и ул. Горького, д. 82,

- Ялуторовск, ул. Менделеева, д. 1 и ул. Свободы, д. 176,

- Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 10.