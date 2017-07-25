И отправится бороздить Каспий.

В апреле 2018 года на воду спустят первый построенный в России в постсоветское время пассажирский круизный лайнер. Работы по созданию судна ведутся на астраханской судоверфи "Лотос".

Формирование корпуса завершено на 40%. "По графику мы должны осенью корпус закончить, и дальше начнется монтаж оборудования. Все российское. Спуск на воду - апрель будущего года. Все будет сделано в Астрахани "под ключ", - отметил и.о. гендиректора завода Дмитрий Антонов.

Торжественная закладка судна класса "река-море" состоялась 15 августа 2016 года. Старт по видеосвязи дал президент РФ Владимир Путин. Подобные круизные пассажирские лайнеры не строились в России более 60 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Лотоса".



Фото: пресс-служба АО "Судостроительный завод "Лотос"

Заказчиком четырехпалубного лайнера длиной 141 метр, шириной 16,5 метра и вместимостью более 300 пассажиров является Московское речное пароходство. Передача заказчику пройдет перед началом навигации 2019 года. Предполагается, что судно будет использоваться на маршрутах по государствам каспийского бассейна.