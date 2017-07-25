Налоги пополнят свердловскую казну почти на 8 миллиардов рублей24 июля в 18:11
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До конца года.
Власти Свердловской области прогнозируют значительный рост консолидированного бюджета региона.
По данным областного Минфина, совокупные перечисления по 88 крупным предприятиям к концу 2017 года должны вырасти на 4,5 миллиарда рублей или на 7,8% по сравнению с 2016 годом.
"Положительная динамика по налоговым доходам консолидированного бюджета региона ожидается, в основном, за счет планируемого предприятиями роста перечислений по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций и НДФЛ", - сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики правительства области.
Речь идет о крупных предприятиях, занятых в обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве и передаче электроэнергии, воды и тепла, торговле, банковском секторе, а также о компаниях, оказывающих транспортные услуги и услуги связи. Доля налоговых поступлений этих предприятий в общем объеме бюджета составляет порядка 30%.
Рост планируемых перечислений в бюджет – результат стабилизации финансовой ситуации в регионе: свердловские предприятия участвуют в крупных инвестиционных проектах, повышается обеспеченность долгосрочными контрактами, растут цены на металлопродукцию. Кроме того, эксперты отмечают рост вкладов населения в рублях и сокращение просроченной задолженности юридических лиц по кредитам.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, а также динамику платежей, прогноз на 2017 год по основным налогам, зачисляемым в бюджет региона, был увеличен на общую сумму 7,7 миллиарда рублей.
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