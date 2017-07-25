На налоги.

ООО "ММК-Индустриальный парк" (входит в Группу ММК) стал единственной промплощадкой в Магнитогорске, наделенной льготным налоговым статусом. Соответствующий приказ 21 июля подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

С 1 августа 2017 года резидентам индустриального парка будут предоставлены региональные налоговые льготы. Среди них обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5 процентных пункта ставки налога на прибыль, уточнили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Парк создан на базе калибровочной площадки ОАО "ММК-Метиз". В настоящее время его резидентами являются 8 компаний, которые представляют различные отраслевые сегменты: металлопереработка, машиностроение, светотехника, сервисные услуги и прочее. Они занимают 8 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Промышленная территория обладает всеми необходимыми видами и свободными объемами энергоресурсов для быстрого старта любого производства как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных резидентов.

Планируется, что к концу 2019 года территория индустриального парка увеличится с 9,5 до 65 гектаров.