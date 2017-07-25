На место бывшего детсада.

Проспект Ленина в ближайшее время может превратиться в площадку для точечной застройки. Компания "Синара-Девелопмент" собирается возвести в самом сердце исторического квартала, рядом с главным корпусом УрФУ, многоэтажный жилой дом. Об этом "Уралифнормбюро" сообщили в областном минстрое.

В данный момент по адресу проспект Ленина,99а, где планируется строительство, находится двухэтажное здание, в котором раньше размещался детский сад, а сегодня — административные помещения и сауна. "Синара-Девелопмент" обратилась в областной минстрой с просьбой перевести этот участок в категорию "условно-разрешенного использования" — поскольку сейчас он официально относится к "общественно-деловой зоне городского центра" (Ц-1). При этом если стройку разрешат, двухэтажку так или иначе придется сносить.

Проект "Синары-Девелопмент", вынесенный 24 июля на публичные слушания, предусматривает строительство на этом участке дома переменной этажности (9-12-17 этажей). Одна из изюминок проекта спортивные площадки на крыше многоэтажки. Сам же дом позиционируется как "комфорт-класс".

Несмотря на то, что площадка для застройки расположена в центре города, слушания прошли на отдаленной территории — в отеле "Angelo" рядом с аэропортом "Кольцово". Как пояснили "Уралинформбюро" в областном минстрое, это была инициатива заявителя, поскольку именно он несет все расходы по организации слушаний, касающихся смены разрешенного вида использования участка.

Большинство участников слушаний проголосовали за смену статуса участка на "условно-разрешенный". Тем не менее многие из жителей этого квартала недовольны планами "Синары-Девелопмент". Например, известнй режиссер и драматург Николай Коляда не только живет, но и работает буквально бок о бок с будущей стройплощадкой - по адресу проспект Ленина, 97, где расположен "Коляда-театр".

"Плохо это, наверное, — прокомментировал он инициативу застройщика. — Зачем так делать, что, места больше нигде нет? И так детям гулять негде. Строительство надо развивать где-нибудь подальше от центра города. Но от нас, увы, в этом вопросе ничего не зависит".

Поскольку рядом с потенциальной стройплощадкой находятся памятники архитектуры — жилые дома, построенные в стиле советского неоклассицизма — представители застройщика пообещали разработать охранные зоны для этих объектов. Но градозащитники, к которым "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, сомневаются, что эти зоны получится быстро согласовать.

"Все охранные зоны должны обязательно пройти государственную экспертизу, — пояснила председатель Совета Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИК) Людмила Михайлова. — Без этого ни один проект охранных зон не будет принят. А этот участок проспекта Ленина, от Восточной до главного корпуса УРФУ весь "красный" (то есть относится к зоне, где из-за обилия памятников ограничено новое строительство – прим. ред.), это утверждено на государственном уровне, а также в правилах застройки, утвержденных гордумой".



На карте зонирования участок обозначен как зона объектов культурного наследия. Фото: minstroy.midural.ru.

Следует добавить, что, дом №99 по проспекту Ленина к числу "официальных" памятников не относится: по словам Людмилы Михайловой, областной минкульт в свое время не включил его в реестр. Тем не менее сам участок от Восточной до Гагарина на карте новых правил землепользования и застройки относится сразу к двум охранным зонам: зоне объектов культурного наследия и зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности "Б".

В зоне "Б" разрешена высокоплотная жилая застройка, однако запрещено строительство промышленных предприятий и складов, а также размещение рекламных стендов без согласования с государственными органами охраны объектов культурного наследия. Впрочем, комиссия облминстроя пока не приняла окончательного решения по заявке: вердикт, разрешить или запретить изменение статуса участка, будет вынесен не раньше середины августа.