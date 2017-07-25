Из-за взносов на капремонт.

Екатеринбургская управляющая компания компания "Губерния" подала иск о банкротстве в отношении УК "Стандарт". Согласно информации с сайта свердловского Арбитражного суда, сумма претензий - 6,9 миллиона рублей.

Как пояснил "Уралинформбюро" директор "Губернии" Антон Азаров, речь идет о деньгах, которые УК "Стандарт" собрала с жителей нескольких домов на капитальный ремонт. Позже эти строения были переведены в управление "Губернии", но собранные средства "Стандарт" с ними не передал. Суд, рассматривавший иск о взыскании денег, встал на сторону "Губернии", однако его решение исполнено не было.

В УК "Стандарт" оперативно получить комментарий не удалось.

Стоит отметить, что организация обслуживает более 330 многоквартирников.