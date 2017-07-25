×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Марийский НПЗ подтвердил соответствие международным стандартамСегодня в 10:28

  • Текст

В очередной раз.

Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") подтвердил соответствие требованиям международного стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008 и стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Это стало известно после двухдневного аудита на предприятии.

Проверку осуществляла Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", имеющая государственную и международную аккредитации.

Эксперты оценивали способность завода стабильно предоставлять продукцию надлежащего качества, эффективность выстроенных технологических и производственных процессов, а также степень вовлеченности персонала в работу по контролю и регулярному повышению качества нефтепродуктов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, сертификаты "Система менеджмента качества" стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011 впервые были получены Марийским НПЗ в 2016 году.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"

Он обойдется в сотни миллионов рублей.

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"

На Урале за нее встали горой.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×