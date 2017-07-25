В очередной раз.

Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") подтвердил соответствие требованиям международного стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008 и стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Это стало известно после двухдневного аудита на предприятии.

Проверку осуществляла Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", имеющая государственную и международную аккредитации.

Эксперты оценивали способность завода стабильно предоставлять продукцию надлежащего качества, эффективность выстроенных технологических и производственных процессов, а также степень вовлеченности персонала в работу по контролю и регулярному повышению качества нефтепродуктов.



Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, сертификаты "Система менеджмента качества" стандартов ISO 9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011 впервые были получены Марийским НПЗ в 2016 году.