Подстанция "Кунашак" получит новые разъединители и изоляторыСегодня в 11:00
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К 50-летию.
На южноуральской подстанции 220 кВ "Кунашак" полным ходом идет модернизация. В ближайшее время специалисты ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") отремонтируют разъединители 35-220 кВ и заменят фарфоровые изоляторы на полимерные.
Ранее на подстанции реконструировали устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), установили новые элегазовые выключатели 220 кВ и шинный разъединитель на линии 220 кВ "Кунашак - Шагол".
Все это позволит повысить надежность электроснабжения Челябинска и выдачи мощности Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.
Подстанция "Кунашак" является важным звеном транзита, связующего Челябинск и Екатеринбург. В 2017 году энергообъект отмечает 50-летие.
Подстанция существенно расширилась в 1981 году: был установлен дополнительный автотрансформатор 63 МВА, построено открытое распределительное устройство 110 кВ, смонтировано семь линий электропередачи напряжением 10-110 кВ.
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