На троих.

Три челябинские компании оштрафованы за антиконкурентный сговор более чем на 5 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского УФАС.

Как выяснилось в ходе проверки, в 2015 году ООО "Мастер-Сервис", ООО "Мастер-Комфорт" и ООО "Гарант" разделили между собой рынок услуг по эксплуатации электрических установок, техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей школ Челябинска.

За "Мастер-Комфортом" были "закреплены" школы Центрального, Советского и Ленинского районов, за "Мастер-Сервисом" - Тракторозаводского и Металлургического районов. "Гаранту" достались Калининский и Курчатовский районы. Контракты с учреждениями заключались без проведения конкурсов.

"В результате более 400 из 461 муниципальной образовательной организации Челябинска были распределены среди указанных участников картеля. При этом другие компании, оказывающие аналогичные услуги, а их в Челябинске более 20, фактически не могли предложить свои услуги данным образовательным учреждениям", - отмечают антмонопольщики.

За 15 месяцев существования картеля совокупный доход его участников превысил 100 миллионов рублей.

Челябинское УФАС за нарушение закона "О защите конкуренции" оштрафовало "Мастер-Комфорт" на 2,1 миллиона рублей, "Мастер-Сервис" и "Гарант" - на 1,5 миллиона каждого, а также выдало предписание о недопущении антиконкурентных действий. Компании решили обжаловать вердикт антимонопольщиков в суде.

Стоит отметить, что в связи с крупным размером дохода дело картеля передано в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки.