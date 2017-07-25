Акцент – на трех составляющих.

В Екатеринбург со всей России приехали специалисты, управляющие проектами развития городов с моноструктурной экономикой. Обучение проходят команды, прибывшие из Алтайского края, Воронежской, Амурской и Ульяновской областей.

Одним из спикеров в РАНХиГС стал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который выступил с лекцией по приглашению ректора Владимира Мау, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

На Среднем Урале – 17 моногородов, где проживает почти треть населения области. Понимая всю серьезность ситуации, областные власти начали заниматься решением проблем таких территорий еще до начала действия соответствующей федеральной программы.

Так, в 2012 году Евгений Куйвашев и глава компании "Русал" Олег Дерипаска договорились о формировании на площадке "Богословского алюминиевого завода", находящегося в сложной ситуации, нового индустриального парка. К настоящему времени определен пул резидентов, ведется активная работа по созданию новых производств и рабочих мест.

"Моногорода могут стать точками роста, территориями интенсивного развития, высокой активности бизнеса. Это вполне возможно при соблюдении трех ключевых условий. Первое — это поддержка предпринимательской инициативы. Второе — грамотное стратегическое планирование не только на региональном, но и, что особенно важно, — на муниципальном уровне. И еще одно принципиальное условие: программы начнут "летать" там, где есть внутриэлитное согласие. В каждом муниципалитете должна быть команда единомышленников, состоящая из руководства муниципалитета, депутатов, представителей градообразующего предприятия, общественников, — людей, которые по-настоящему хотят что-то изменить в своем городе", — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона призвал официальных лиц муниципалитетов не бояться рисковать и брать на вооружение идеи бизнесменов. В качестве примера он привел сотрудничество с компанией Boeing на площадке особой экономической зоны "Титановая долина"

"В свое время мы рискнули и вложили в особую экономическую зону серьезные средства, и, как показала практика, не ошиблись. В 2012 году, когда я только заступил на должность губернатора Свердловской области, ко мне обратился очень активный бизнесмен — президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Вместе с гендиректором "ВСМПО-Ависма" Михаилом Воеводиным они меня в буквальном смысле ловили на каждом углу и убеждали вложить немалые деньги в создание инфраструктуры "Титановой долины". Это было непростое решение. Но уже на прошлой неделе их совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing получило статус резидента особой экономической зоны. Завод сегодня активно строится, ввод его в эксплуатацию увеличит выпуск титана на Урале в 2,5 раза, будут созданы новые рабочие места. Я вам советую: не бойтесь рисковать, если есть идеи, которые идут от бизнеса", — подчеркнул врио губернатора.

Особое внимание Евгений Куйвашев уделил "вливанию" проектов по поддержке моногородов в программу "Пятилетка развития", призванную осуществить качественный прорыв в экономике и качестве жизни уральцев. Городам с моноструктурной экономикой посвящен самостоятельный раздел, который включает проекты по созданию индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске, ОЭЗ "Титановая долина", проекты "Новые рабочие места в каждом моногороде" и "Пять шагов благоустройства".

Куйвашев отметил, что на Среднем Урале успешно применяются все существующие механизмы развития моногородов — от работы бизнес-инкубаторов, регионального фонда и муниципальных фондов поддержки предпринимательства до сотрудничества с федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития моногородов.

По словам директора центра поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РАНХиГС при Президенте РФ Елены Дугиной, для слушателей лекции подобные истории успеха имеют гораздо больший вес, нежели сухая теория.

"Это была очень интересная по содержанию лекция. Глава Свердловской области безбоязненно затронул все болезненные для моногородов темы и предложил свой сценарий по каждой из них. Такие выступления окрыляют. Ведь людям кроме получения знаний и навыков о развитии моногородов важно понимать, что кто-то этот путь уже прошел", — сказала она.

В свою очередь, глава администрации города Россошь Воронежской области Юрий Мишанков отметил для себя погруженность Куйвашева в тему, поскольку тот сам прошел путь от руководителя муниципального образования до губернатора.

"Свердловская область — промышленный регион со всей спецификой. Но было полезно услышать, как успешно работает там команда губернатора, в том числе — в лице глав муниципальных образований. Все проблемы обсуждаются и решаются", — добавил Мишанков.