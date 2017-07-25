И позвали Путина в "контролеры".

Обманутые дольщики Свердловской области потребовали завершить достройку всех проблемных объектов до начала предвыборного марафона 2018 года. Это — один из пунктов резолюции митинга, на котором побывал корреспондент "Уралинформбюро".

Екатеринбургский митинг — часть всероссийской акции обманутых дольщиков, которая прошла 25 июля в 23 городах. На площади Труда собралось больше 50 человек из Екатеринбурга, Первоуральска и Арамиля. Как призналась "Уралинформбюро" представитель ЖК "Шербакова" Алена Петрова, они до последнего надеялись увидеть на митинге представителей власти, но зря.

Первоуральский "Оптимист" - один из самых громких областных долгостроев. Этот комплекс возводился по государственной программе "Жилье для российской семьи", реализация которой была досрочно свернута федеральным Минстроем в мае 2017 года. Среди дольщиков "Оптимиста" немало бюджетников, участников боевых действий, инвалидов. На данный момент из 17 этажей готовы всего 8, стройка стоит до сих пор, сообщила "Уралинформбюро" одна из дольщиц Ксения Смолина.

"Нам обещали, что участок будет передан САИЖК, которое станет инвестором достройки "Оптимиста". Но документы о передаче участка до сих пор лежат у губернатора", — посетовала Ксения.

Не все понятно у "Оптимиста" и со сроками завершения. Как сообщил дольщик Вадим Яремчук, на майской встрече в областном Минстрое чиновники называли в качестве "дедлайна" конец июля - начало августа. "Теперь сроки снова сдвинулись, уже на конец октября - начало ноября", — утверждает он. Тем временем стройкой занялась областная прокуратура, а на руководство компании "БЗСК-инвест" даже завели уголовное дело.

Ключевое требование митингующих — достроить проблемные объекты, ввести их в эксплуатацию и передать дольщикам права собственности на их квартиры до выборов 2018 года. При этом региональные власти должны разработать механизмы безболезненной передачи долгостроев более ответственным застройщикам. Самые отчаянные призывали выступить в роли "контролера" президента Путина — правда, не вслух, а "шершавым языком плакатов", которые они держали в руках.

Следует отметить, что 21 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минстроя Михаил Волков проверили ход работ на проблемных стройплощадках в Екатеринбурге.

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