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На "Бульварную ленту" в Екатеринбурге уйдет еще 30 миллионовСегодня в 11:16

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УКС ищет подрядчика на второй этап работ.

Управление капстроительства Свердловской области собирается потратить на второй этап благоустройства площадки перед Дворцом молодежи почти 30 миллионов рублей. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

В ходе предстоящих работ предполагается масштабное озеленение территории: высадка новых деревьев, разбивка цветников, установка дорожных знаков, установка уличных светильников и малых архитектурных форм. На площадке появятся новые лестницы и ограждения между пешеходной зоной и проезжей частью, а тротуары будут вымощены гранитной и бетонной плиткой. Подрядчик работ определится на электронном аукционе, который пройдет 14 августа.

Благоустройство территории перед Дворцом молодежи идет в рамках большого проекта "Бульварная лента", разработанного в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. В подготовке проекта принимали участие польские архитекторы. Их концепция реконструкции парковой зоны у Дворца молодежи в декабре 2016 года победила на конкурсе, организованном администрацией Екатеринбурга. Она предполагает создание замкнутого кольца пешеходных бульваров, которое раскинется на участке от улиц Попова и Пирогова до парка XXII Партсъезда (с захватом мемориала Коммунарам и ВИЗ-бульвара).

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