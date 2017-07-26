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МРСК Урала обновила подстанцию в ЧелябинскеСегодня в 09:09

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За 350 миллионов рублей.

В столице Южного Урала завершается реконструкция подстанции 35/6 кВ "АМЗ". Специалисты Челябинских городских электросетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" приступили к установке двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА. В ближайших планах монтаж открытого распределительного устройства 110 кВ, установка оборудования релейной защиты и автоматики и перезавод существующих кабельных линий 6 кВ.

Ранее энергетики смонтировали здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ), совмещенное с закрытыми распределительными устройствами (ЗРУ) 6 кВ. Также они установили ячейки КРУ 6кВ и реконструировали заходы ЛЭП 110кВ на ПС "АМЗ".

Специалисты используют высокотехнологичное отечественное оборудование, отвечающее высоким требованиям надежности, безопасности и соответствующее действующим экологическим нормативам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

Резервное электроснабжение обеспечивает мобильная передвижная подстанция 110/6 кВ "Оксана", благодаря данному техническому решению, весь объем работ проводится без отключения потребителей, запитанных от энергообъекта.

Подстанция "АМЗ" - один из ключевых центров питания Советского района Челябинска. Она подает электрическую энергию жилому сектору, а также обеспечивает электроснабжение поликлиники Челябинского областного онкодиспансера, областного перинатального центра, насосной станции, снабжающей водой весь город. От ПС "АМЗ" запитана котельная, обогревающая 60 многоквартирных домов, 9 образовательных и 2 медицинских учреждения.

Реконструкция подстанции "АМЗ", на реализацию которой будет затрачено порядка 350 миллионов рублей, является самым масштабным инвестиционным проектом филиала "Челябэнерго" за последние несколько лет.

"Фактически реконструкция подстанции "АМЗ" - это строительство нового энергообъекта. Мы переводим оборудование на другой класс напряжения, увеличиваем мощность, повышаем надежность электроснабжения и создаем возможность для подключения новых потребителей в районе с серьезными перспективами на дальнейший рост и развитие", - отметил заместитель гендиректора МРСК Урала по инвестиционной деятельности Антон Дьячков.

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