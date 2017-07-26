В очередной раз.

Магнитогорский металлургический комбинат второй год подряд занимает первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката. Рейтинг ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам января - июня 2017 года опубликован в журнале "Металлоснабжение и сбыт", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Лидерство компании в сегменте металла с покрытием стало закономерным итогом работы ММК по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. За последние 15 лет на комбинате введены в строй современные высокопроизводительные мощности, ориентированные на производство оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием. К Дню металлурга запустили агрегат непрерывного горячего цинкования №3 производительностью 360 тысяч тонн. Теперь мощности Магнитки по выпуску оцинкованного металлопроката должны вырасти на 20%, превысив 2 миллиона тонн в год.

В 2002 и 2008 годах были построены два АНГЦ мощностью 500 и 450 тысяч тонн соответственно. Пять лет назад к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки. В составе последних – АНГЦ производительностью 450 тысяч тонн в год, а также комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования, выдающий 250 тысяч тонн оцинкованного проката в год. Работают и два агрегата полимерных покрытий мощностью 200 тысяч тонн каждый.

В рейтинге журнала "Металлоснабжение и сбыт" ММК вошел также в тройку ведущих производителей листового проката. "ММК-Метиз" (входит в Группу ММК", по итогам первого полугодия стал третьим среди лучших производителей метизной продукции.

В "чарт" журнала "Металлоснабжение и сбыт" включены ведущие производители листа, труб, метизов, нержавеющего, алюминиевого и цветного проката для отечественного рынка. Рейтинг составлен по результатам анкетирования покупателей металлопродукции, опроса экспертов рынка металлов и комплексного анализа деятельности компаний.